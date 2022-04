Переговоры в тупике: в США предупредили о рисках ядерного удара РФ по Украине

В США оценили вероятность обострения войны в Украине / Фото УНИАН

После захвата Россией территорий на юге Украины вероятность создания новых незаконных "республик" в резко возросла, говорится в отчете Institute for the Study of War.

Американские военные аналитики предупреждают о подготовке к возможному псевдореферендуму на территории Херсонщины.

Специалисты не считают, что в ближайшее время существует возможность применения Россией ядерного оружия против Украины.

Поясняется, что переговоры между Украиной и РФ частично зашли в тупик. Сейчас внимание обеих сторон привлечено к активным боям на Донбассе, каждая из них ждет благополучного (для себя) разрешения этого конфликта.

В ISW подчеркивает, что официальный Киев уверен — сил ВСУ будет достаточно, дабы отбросить российские войска по крайней мере до позиций оккупантов на состояние до 24 февраля.

Аналитики обратили внимание на то, что в Кремле решили изменить риторику насчет вторжения в Украину. Отмечается, что российские политики все чаще пытаются выставить нынешнюю войну против Киева, как противостояние с НАТО. Это якобы должно помочь Москве оправдывать потери, которые все труднее скрывать, и медленное продвижение по всем фронтам.

Читайте такжеПод Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведка

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: