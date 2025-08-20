Женщина "заміжня" или "одружена" - как правильно: учитель расставила все точки над "і"

Часто можно услышать, что неправильно говорить "одружена жінка". Но действительно ли это так? Учитель украинского языка ответила.

Довольно часто можно услышать, что когда кто-то говорит о семейном положении, то в отношении мужчин употребляют слово "одружений", а в отношении женщин - "заміжня".

Но действительно ли нужно придерживаться только такого строгого распределения. О том, как именно следует употреблять слова "одружений" и "заміжня", рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учитель украинского".

"Кто-то убежден, что мужчина - "одружений", а женщина - "заміжня". И только так. Кто-то говорит, что и женщина, и мужчина могут быть и "ожружені", и "заміжні". В 11-томнике СУМ читаем "одружений – той, хто перебуває в шлюбі". То есть, "одружений" может быть мужчина, и "одружена" - женщина. Так же и другие словари", - отметила учитель.

В то же время она добавила, что для мужчины употребляем только "одружений", а для женщины и "одружена", и "заміжня".

"Заміжня" - слово исконное, народное, живое и естественное для украинского языка. Идеально звучит в разговорном художественном и публицистическом стилях. А вот "одружена" более нейтральное, и лучше писать его в официальных документах", - пояснила учитель.

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

