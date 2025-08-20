Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Женщина "заміжня" или "одружена" - как правильно: учитель расставила все точки над "і"

Алёна Воронина
20 августа 2025, 05:20
68
Часто можно услышать, что неправильно говорить "одружена жінка". Но действительно ли это так? Учитель украинского языка ответила.
Молодожены, Светлана Чернышева
Как правильно говорить - женщина "заміжня" или "одружена"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно говорить - женщина "заміжня" или "одружена"
  • Как говорить о мужчине в таком же случае

Довольно часто можно услышать, что когда кто-то говорит о семейном положении, то в отношении мужчин употребляют слово "одружений", а в отношении женщин - "заміжня".

Но действительно ли нужно придерживаться только такого строгого распределения. О том, как именно следует употреблять слова "одружений" и "заміжня", рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учитель украинского".

видео дня

"Кто-то убежден, что мужчина - "одружений", а женщина - "заміжня". И только так. Кто-то говорит, что и женщина, и мужчина могут быть и "ожружені", и "заміжні". В 11-томнике СУМ читаем "одружений – той, хто перебуває в шлюбі". То есть, "одружений" может быть мужчина, и "одружена" - женщина. Так же и другие словари", - отметила учитель.

В то же время она добавила, что для мужчины употребляем только "одружений", а для женщины и "одружена", и "заміжня".

"Заміжня" - слово исконное, народное, живое и естественное для украинского языка. Идеально звучит в разговорном художественном и публицистическом стилях. А вот "одружена" более нейтральное, и лучше писать его в официальных документах", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - женщина "заміжня" или "одружена":

Как ранее рассказывал Главред, учитель дала ответ, почему нельзя говорить "рани заживають". На самом деле использовать такую фразу неправильно.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "колега по роботі" - какой серьезной ошибки стоит избегать. На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Светлана Чернышева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

06:48Политика
"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

01:20Война
Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

23:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Драконам - страх, Собакам - семейные проблемы

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Драконам - страх, Собакам - семейные проблемы

Последние новости

06:48

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

06:10

Встреча Зеленского и Трампа: чего ожидать дальше?мнение

05:47

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

05:20

Женщина "заміжня" или "одружена" - как правильно: учитель расставила все точки над "і"Видео

04:45

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
04:16

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивитВидео

03:30

Феноменальное открытие: ученые научили искусственный интеллект читать мысли

03:00

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

02:30

Путину не хватит людей для захвата Украины: эксперт раскрыл новую стратегию КремляВидео

Реклама
02:12

Секреты идеального блеска: почему специалисты советуют мыть авто вечером, а не днем

01:45

Когда рождаются истинные миллионеры: ТОП-6 дат, ведущих к богатству

01:30

Не только огромный "брюлик": Роналду приготовил для невесты приданное на четверть млн долларов

01:20

"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

00:27

Виноград не родит: эксперт поделился причинами и простыми способами решенияВидео

00:15

Трамп после встречи с Зеленским пытался "сломать" позицию Орбана - Bloomberg

00:12

Снова минус 25: Могилевская ошеломила причиной похудения

19 августа, вторник
23:46

Жуткая причина смерти: российская актриса погибла при странных обстоятельствах

23:17

"Далось не просто": Пресняков впервые сделал заявление о разводе

23:16

Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

23:10

Третий арсенал в мире: почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдалВидео

Реклама
22:17

Масштабные взрывы в Одессе - Россия бьет ракетами по городу, что известно

21:45

Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

21:37

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:05

Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

20:55

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:47

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

20:35

Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

20:21

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:00

"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбищеВидео

19:57

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

19:54

Языковой скандал на поле: что заставило судью прервать игру и показать желтуюВидео

19:17

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкойВидео

19:10

Новый Будапештский меморандум в Вашингтоне: что хотят навязать Украинемнение

19:01

Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

18:51

Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

18:48

Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

18:36

Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

18:20

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:08

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:05

Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

Реклама
18:01

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

18:00

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

17:59

"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять