Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

В нумерологии каждое число имеет свою собственную вибрацию и энергетические качества.

Каждый дом имеет свою уникальную атмосферу. На это влияет интерьер, уют и номер дома.

YourTango пишет, что добавив числа вашего адреса, вы можете определить энергию, которую несет ваш дом, передает Главред.

Как правильно рассчитать номер дома в нумерологии

Чтобы рассчитать нумерологию вашего дома, возьмите адрес и сосредоточьтесь исключительно на нем. Если ваш адрес состоит из более чем одной цифры, сложите числа вместе, пока они не образуют одно число.

Какую энергетику несет ваш дом по номеру

Дом с цифрой 1

Дом с цифрой 1 хорошо подходит для людей, которые являются независимыми, но он также может подойти для семей или людей, которые пытаются сосредоточиться на отношениях.

Цифра 1 поддерживает самостоятельность людей, которые делают свое уникальное или оригинальное дело. Если вы начинаете новую главу в своей жизни, то дом с 1 - это прекрасно.

Дом с цифрой 2

Такой дом лучший для отношений. Он поддерживает дипломатию, контакт со своими чувствами. Также эта цифра не позволит вам игнорировать чувства свои или других людей.

Дом с цифрой 3

3 - это число самовыражения, создания красоты и красочных вещей, поэтому такой дом лучший для творчества и общения. Если вы любите новые знакомства и вечеринки, то 3 - это число, которое поможет хорошо провести время.

Дом с цифрой 4

Эта цифра указывает на стабильность. Нумерология дома 4 может помочь вам построить стабильный фундамент в вашей жизни. Это, как правило, более консервативное число: это откладывание денег на черный день, это упорный труд, это построение структуры и рутины.

Дом с цифрой 5

Нумерология дома 5 часто является временной, потому что 5 - это число перемен, но оно также приносит разнообразный опыт. Эта цифра ассоциируется с краткосрочными жизненными ситуациями и нестабильностью.

Дом с цифрой 6

Дом с такой цифрой лучше всего подходит для семей. 6 - это о семье, заботе и уютной энергии. Этот дом может очень способствовать отношениям и семейной гармонии. Такие дома направлены на сохранение спокойствия и построение семейной жизни.

Дом с цифрой 7

Эти дома сосредоточены на духовных размышлениях, или углублении в себя и переживаниях. Они хорошо подходят для людей, которым нужно время в одиночестве.

Дом с цифрой 8

8 - это число денег. Такой дом поддерживает людей в корпоративном мире или людей, которые очень сосредоточены на достижении своих целей.

Дом с цифрой 9

Такой дом поддерживает творчество и духовность. Он также поддерживает гуманитарную работу и благотворительность. Человек, который является более эгоцентричным или индивидуалистичным, не будет процветать в доме с числом 9 так же, как человек, который больше ориентирован на общество.

