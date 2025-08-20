Снова минус 25: Могилевская ошеломила причиной похудения

Кратко:
- К чему готовится Наталья Могилевская
- Какую новость она сообщила
Украинская известная певица Наталья Могилевская шокировала сообщением о том, как похудела на 25 килограммов.
Как рассказала она во время эфира телеканала М1, таким образом Могилевская готовится к новому этапу своей карьеры. "Я снова хочу зайти на Олимп. Я снова минус 25 — это уже третий раз. Вообще мой новый концерт называется „Версия 5.0", потому что я в пятый раз возвращаюсь и надеюсь на этот раз вернуться красиво", — отметила артистка.
Певица также добавила, что это уже третий раз, как она сбрасывает такое количество веса.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочериСофии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
Вас также может заинтересовать:
- Всем так можно: Могилевская легла на асфальт в центре Крещатика
- Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве
- "На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред