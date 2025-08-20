Снова минус 25: Могилевская ошеломила причиной похудения

Наталья Могилевская поделилась своим необычайным прогрессом.

Наталья Могилевская решила ворваться в шоу-бизнес/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская известная певица Наталья Могилевская шокировала сообщением о том, как похудела на 25 килограммов.

Как рассказала она во время эфира телеканала М1, таким образом Могилевская готовится к новому этапу своей карьеры. "Я снова хочу зайти на Олимп. Я снова минус 25 — это уже третий раз. Вообще мой новый концерт называется „Версия 5.0", потому что я в пятый раз возвращаюсь и надеюсь на этот раз вернуться красиво", — отметила артистка.

Наталья Могилевская рассказала о похудении/ instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица также добавила, что это уже третий раз, как она сбрасывает такое количество веса.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

