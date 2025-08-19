Загадочная белая 'нить' возле желтка: можно ли есть такое яйцо

Вы узнаете:
- Что за белая "нить" возле желтка
- Можно ли есть такие яйца
Яйца - популярный продукт на кухне многих украинцев. Кажется, что этот обычный ингредиент ничем не может удивить, но это не так.
Главред решил разобраться, для чего нужна белая "нить" в желтке.
Почему в яичном желтке есть белая "нить"
Когда вы разбиваете яйцо, то можете увидеть таинственную белую нить, цепляющуюся к желтку, пишет express.co.uk.
Для некоторых людей это выглядит отвратительно, почти жутко, и заставляет беспокоиться о своем здоровье. Но, на самом деле, не о чем волноваться. Эта странная особенность называется - халаза.
Халаза является частью структуры яйца и работает как естественный стабилизатор. Она удерживает желток по центру белка. Что интересно, есть две отдельные халазы, по одной с каждой стороны желтка, которые достаточно хорошо удерживают его на месте.
Можно ли есть яйца с белой "нитью" возле желтка
Хотя на первый взгляд эта деталь может показаться отталкивающей, но она полностью безопасна для потребления.
Халазы обычно смешиваются с белком и полностью исчезают. При желании их также можно вынимать из яиц перед приготовлением и употреблением. Однако, это никак не повлияет на вкус.
