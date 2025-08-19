Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусно

Предлагаем вам рецепт необычного завтрака из яиц и овощей, который покорит легкостью приготовления. Шакшука точно удивит своим вкусом и разнообразит утренний рацион.
Кстати, в блюдо можно добавить и другие овощи, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.
Шакшука – рецепт
Ингредиенты:
- 4 яйца
- половина луковицы
- половина болгарского перца
- 1 средний помидор
- 1 ст. л. томатной пасты или соуса
- сливочное масло для жарки
- любимая зелень
- брынза или фета
- соль, перец, паприка по вкусу
Лук, болгарский перец и помидор нарежьте кубиками.
Разогрейте сливочное масло на сковороде, обжарьте лук, затем добавьте перец и помидор.
Посолите, поперчите и держите на огне еще 3 минуты.
Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и готовьте одну минуту.
Сделайте выемки в овощах, вбейте в них яйца, посолите и поперчите. Готовьте под крышкой еще 1-2 минуты.
Подавайте блюдо, посыпав зеленью и сыром. Приятного аппетита!
О персоне: dari.buuulvsk
dari.buuulvsk - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На dari.buuulvsk подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.
