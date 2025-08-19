Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусно

Рецепт аппетитного и быстрого завтрака из простых продуктов.

Шакшука - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт необычного завтрака из яиц и овощей, который покорит легкостью приготовления. Шакшука точно удивит своим вкусом и разнообразит утренний рацион.

Кстати, в блюдо можно добавить и другие овощи, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.

Шакшука – рецепт

Ингредиенты:

4 яйца

половина луковицы

половина болгарского перца

1 средний помидор

1 ст. л. томатной пасты или соуса

сливочное масло для жарки

любимая зелень

брынза или фета

соль, перец, паприка по вкусу

Лук, болгарский перец и помидор нарежьте кубиками.

Разогрейте сливочное масло на сковороде, обжарьте лук, затем добавьте перец и помидор.

Посолите, поперчите и держите на огне еще 3 минуты.

Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и готовьте одну минуту.

Сделайте выемки в овощах, вбейте в них яйца, посолите и поперчите. Готовьте под крышкой еще 1-2 минуты.

Подавайте блюдо, посыпав зеленью и сыром. Приятного аппетита!

