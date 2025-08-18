Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинке

Предлагаем вам рецепт вкусного фаршированного перца с необычной начинкой, ведь вместо риса нужно добавить кабачок, что делает блюдо особенным. Отличная идея для семейного обеда или же ужина.
Кстати, в блюдо можно добавлять любой фарш, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.
Фаршированный перец – рецепт
Ингредиенты:
- 4 болгарских перца
- 800 г фарша
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 кабачок
- 1 помидор
- 1 ч. л. томатной пасты
- растительное масло для жарки
- соль, перец
- 0,5 стакана воды
- сметана
- зелень
Натрите кабачок на крупной терке, отожмите весь сок и добавьте в фарш.
Лук нарежьте на маленькие кубики и добавьте половину в фарш, посолите и поперчите все, перемешайте.
Разрежьте перец пополам, удалите серединку, нафаршируйте его фаршем и отправьте в форму для запекания.
Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте нарезанный лук и натертую морковь.
Помидор мелко нарежьте, отправьте в зажарку, добавьте томатную пасту, соль, перец, протушите все.
Отправьте соус на перцы, распределите, влейте немного воды в форму, затяните фольгой и запекайте при температуре 180 градусов один час.
Теперь уберите фольгу и держите блюдо в духовке еще минут сок.
Подавайте с зеленью и сметаной. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить фаршированный перец:
О персоне: dari.buuulvsk
dari.buuulvsk - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На dari.buuulvsk подписаны более 3 тысяч пользователей соцсети Instagram.
