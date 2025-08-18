Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинке

Рецепт фаршированного перца с сочной начинкой.

Фаршированный перец - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт вкусного фаршированного перца с необычной начинкой, ведь вместо риса нужно добавить кабачок, что делает блюдо особенным. Отличная идея для семейного обеда или же ужина.

Кстати, в блюдо можно добавлять любой фарш, сообщает Главред со ссылкой на dari.buuulvsk.

Фаршированный перец – рецепт

Ингредиенты:

4 болгарских перца

800 г фарша

1 морковь

1 луковица

1 кабачок

1 помидор

1 ч. л. томатной пасты

растительное масло для жарки

соль, перец

0,5 стакана воды

сметана

зелень

Натрите кабачок на крупной терке, отожмите весь сок и добавьте в фарш.

Лук нарежьте на маленькие кубики и добавьте половину в фарш, посолите и поперчите все, перемешайте.

Разрежьте перец пополам, удалите серединку, нафаршируйте его фаршем и отправьте в форму для запекания.

Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте нарезанный лук и натертую морковь.

Помидор мелко нарежьте, отправьте в зажарку, добавьте томатную пасту, соль, перец, протушите все.

Отправьте соус на перцы, распределите, влейте немного воды в форму, затяните фольгой и запекайте при температуре 180 градусов один час.

Теперь уберите фольгу и держите блюдо в духовке еще минут сок.

Подавайте с зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

