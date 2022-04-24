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Могут ударить по США и Европе: РФ планирует развернуть ракеты Сармат в Сибири

24 апреля 2022, 10:28

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не рассматривают испытания ракет Сармат в качестве "предупреждения или угрозы" со стороны РФ.

Шахта ракеты Сармат
Шахта ракеты Сармат - что известно о "супероружии" России

Российская Федерация намерена к осени взять на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты Сармат. Их планируют развернуть в Красноярском крае Сибири.

Сармат способен нести более 10 ядерных боеголовок и поражать цели на расстоянии в тысячи километров. Следовательно, под потенциальным ударом могут оказаться США и страны Европы, пишет Reuters.

Как отмечают журналисты, после полномасштабного вторжения РФ в Украину отношения Кремля с Западом стали максимально напряженными. Их можно сравнить с теми, что были во время Карибского кризиса в 1962 году.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не рассматривают испытания Сармата в качестве "предупреждения или угрозы" со стороны РФ.

"Они уведомили нас в соответствии с обязательствами до Договору о стратегических наступательных вооружения (СНВ-3) о том, что планируют провести испытания этой ракеты. Министерство обороны США ранее заявило, что не считает испытания несправедливыми по отношению к США или их союзникам. Время и масштабы российских ракетных испытаний не повлияют на наши подходы по противодействию российскому вторжению в Украину", - сказала Псаки.

Ракета Сармат - что известно

В конце апреля 2022 министерство обороны России сообщило, что проведено первое испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, способной достигать территории США.

В заявлении говорится, что пуск ракеты стационарного базирования был произведен 20 апреля из шахтной установки на испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области. В российском оборонном ведомстве утверждают, что "задачи пуска выполнены в полном объеме, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что новая ракета не имеет зарубежных аналогов и способна преодолеть любые современные средства противоракетной обороны.

Ракета Сармат
Ракета Сармат

Минобороны РФ сообщило, что Сармат может нести гиперзвуковой планирующий крылатый блок и другие боеголовки. Российские военные ранее заявляли, что на ракете может быть закреплен гиперзвуковой планирующий блок Авангард, который способен лететь со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и совершать резкие маневры на пути к цели, уклоняясь от противоракетного щита противника.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что поставки "сверхоружия", как он назвал ракеты Сармат, в войска начнутся осенью после завершения испытаний.

Как сообщал Главред, ранее международные эксперты в области вооружений Эрик Виклунд и Крис Шиес заявили, что по факту "навороченная" техника в России есть только на картинках и в планах, а в реальности армия Путина воюет в основном тем, что осталось от СССР.

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