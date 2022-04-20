Оккупанты похвастались успешным запуском баллистической ракеты "Сармат"

Ракета "Сармат"/ Минобороны РФ

Российские оккупанты успешно провели в северной глубинке пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщили представители Минобороны страны оккупанта.

Сообщается, что пуск состоялся в 15:12 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. По словам представителей ведомства, поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме. Агрессорские офицеры утверждали, что "Сармат" благодаря своим характеристикам способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. И якобы является вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

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Напомним, ранее Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером, 16 апреля.

"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - сообщили в КНДР.

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