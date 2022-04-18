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КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний

18 апреля 2022, 00:27

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером, 16 апреля.

КНДР, Ким Чен, Ын, ракета, запуск
КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний / Reuters

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".Такую ​​информацию обнародовало официальное информационное агентство KCNA, пишет BBC.

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером, 16 апре

"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - сообщают в КНДР.

Важно, что КНДР еще в 2017 году официально прекратила ядерные испытания. А в следующем году там даже взорвали туннельный ядерный полигон в качестве доказательств сближения с Южной Кореей и США.

В BBC отмечают – новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР в ближайшее время планирует опробовать тактическое ядерное оружие. Там напомнили, что спутниковые снимки фиксируют проведение работ по восстановлению тоннелей.

Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Ранее сообщалось, что ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воякам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".

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Северная Корея ядерное вооружение КНДР
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