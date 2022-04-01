Война стала "стратегическим провалом" Путина: в США сказали, какая проблема для РФ сейчас главная

В США сказали, какая проблема для РФ сейчас является главной / Reuters

Война против Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин стала для главы Кремля стратегическим провалом, а для России в целом обернулась стратегической катастрофой.

Сейчас российская властная верхушка в Москве пытается переопределить свои первоначальные цели в войне. Такое мнение выразила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд во время брифинга.

По ее словам, в США видят, какой ущерб несет российская экономика от введенных Западом санкций. Из-за санкций экономика РФ несет огромные убытки.

"Мы видим, что это вторжение было стратегическим провалом для Путина и России. Они пытаются переопределить первоначальные цели своего вторжения... Мы видим неоспоримые доказательства того, что это (вторжение в Украину, – ред.) было стратегической катастрофой для России", – отметила Бедингфилд.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Ранее сообщалось, что ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воякам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".

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