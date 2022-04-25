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"Сейчас они выигрывают битву": в США назвали победителя в российско-украинской войне

25 апреля 2022, 10:01

В дальнейшем нашу страну ждут трудные времена, считает представитель Госдепартамента США.

Нэд Прайс
В США назвали победителя в российско-украинской войне / Фото Reuters

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс уверен, что украинские военные "выигрывают битву за Украину", но в дальнейшем нашу страну ждут трудные времена.

"То, что мы видели от наших украинских партнеров, — это не что иное, как победа на поле боя. Сейчас они выигрывают битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются упорно и решительно, но также и с огромным объемом помощи в области безопасности, которую также предоставляют Соединенные Штаты и около 30 с лишним стран со всего мира", - цитирует политика The Guardian.

По словам Неда Прайса, "это будет победа для Украины" и "стратегическое поражение России".

Представитель Госдепа отметил, что США готовит еще один транш помощи Украине, но впереди ждут трудные времена, в том числе и новые факты зверств оккупантов.

Читайте такжеПровал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантов"Несмотря на то что мы продолжаем видеть, как наши украинские партнеры выходят победителями в ключевых битвах, мы будем сталкиваться с неудачами, будем свидетелями новых зверств, столкнемся с дополнительной жестокостью", - отметил Прайс.

Ранее на Херсонщине российские оккупанты предприняли попытки захватить новые населенные пункты, но их атаки были отбиты ВСУ. Наши защитники освободили 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.

Напомним, 22 апреля ВСУ нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В результате огневого удара на временно оккупированной территории Херсонской области были уничтожены двое генералов РФ.

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