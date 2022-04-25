Заблудились и теперь в земле: бригада ВСУ размолотила в труху большую группу оккупантов

Оккупанты / Минобороны Украины

В Украине солдаты из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили группу российских оккупантов, которые пытались пробраться на подконтрольную ВСУ территорию. Об этом сообщили представители пресс-службы украинского Минобороны.

По их данным, российские военные преступники заблудились в украинских степях.

"Россиянам повезло, что их встретили военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и гостеприимно указали им верное направление. И не просто показали, но и проконтролировали, чтобы те опять не заблудились и уж точно достались места назначения", — подчеркнули офицеры Минобороны.

Читайте такжеЧернобаевка - 17:0: ВСУ разбили оккупантов на Херсонщине

Напомним, ранее сообщалось на юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики нарушают права и свободы гражданских. В частности, населенные пункты, где оккупанты планируют провести так называемые "референдумы", закрыты на выезд и въезд, рассказали в Оперативном командовании "Юг".

Другие новости: