Заблудились и теперь в земле: бригада ВСУ размолотила в труху большую группу оккупантов

В Минобороны Украины с заметной и солидной иронией пишут, что ВСУ проконтролировали, чтобы оккупанты наверняка достигли своего места назначения.
В Украине солдаты из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили группу российских оккупантов, которые пытались пробраться на подконтрольную ВСУ территорию. Об этом сообщили представители пресс-службы украинского Минобороны.
По их данным, российские военные преступники заблудились в украинских степях.
"Россиянам повезло, что их встретили военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и гостеприимно указали им верное направление. И не просто показали, но и проконтролировали, чтобы те опять не заблудились и уж точно достались места назначения", — подчеркнули офицеры Минобороны.
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Напомним, ранее сообщалось на юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов.
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики нарушают права и свободы гражданских. В частности, населенные пункты, где оккупанты планируют провести так называемые "референдумы", закрыты на выезд и въезд, рассказали в Оперативном командовании "Юг".
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