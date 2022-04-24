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Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантов

24 апреля 2022, 22:24

Украинские защитники также уничтожили 33 единицы вражеской техники.

военные Украины, ВСУ
Бойцы ВСУ уничтожают оккупантов РФ десятками / Фото Reuters

За воскресенье, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские защитники уничтожили до 100 человек личного состава агрессора РФ.

Кроме того, украинские защитники также уничтожили 33 единицы вражеской техники, говорится в Facebook оперативно-тактической группировки Восток.

"В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 100, танков – 3, БМП – 17, АТ – 10, артиллерийских систем – 2 и БПЛА – 1", - добавили защитники Украины.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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ВСУ война России и Украины
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