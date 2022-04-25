Колонна танков, шесть Гиацинтов и два Града: бригада Дашкевича уничтожила много вражеской техники

Бригада Дашкевича уничтожила много вражеской техники/ Скрин из видео

Украинские воины из бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили большое количество военной техники противника.

Бойцы защищают украинские земли на Донецком направлении. Об их успехах сообщили в Минобороны Украины 25 апреля, обнародовав соответствующее видео, на котором показана работа воинов бригады.

"Батарея 2С5 "Гиацинт-С" в количестве 6 САУ, 2 установки РСЗО БМ-21 "Град", колонна танков... Потери, которые нанес рашистам артдивизион бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича", – отмечают в Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили в Херсонской области три российских внедорожника"Тигр" и одну боевую машину пехоты. Также ликвидировали российских оккупантов, которые двигались этой техникой.

Напомним, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, по результатам войны оккупанты уйдут с территории Украины. Киев получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Он отмечает, что Украина победит Россию военным путем или дипломатическим благодаря переговорам.

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