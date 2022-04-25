Донецк и Луганск перейдут под контроль Украины: Арестович рассказал, чем закончится война

Оккупанты уйдут с территории Украины, уверен Арестович / Reuters

Украина победит Россию военным путем или дипломатическим, благодаря переговорам.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире 24 канала.

По его мнению, Украина получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль", — заявил он.

Как сообщал Главред, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из любых переговоров в РФ".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения - единственный выход для России. По его словам, сейчас переговоры Украины и России продолжаются, но находятся не в активной фазе. Все надеются на военный результат.

Также Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. По его словам, это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление россиян, потому что им негде взять новые резервы.

В свою очередь, медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что приближается провал российской армии во второй фазе войны в Украине. По его словам, если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель, то российские войска начнут отступать.

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