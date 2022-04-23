Украина выйдет из любых переговоров: Зеленский поставил жесткое условие РФ

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, при каком условии Украина прекратит все переговоры с Россией.

Свое заявление президент сделал на пресс-конференции в Киеве 23 апреля.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из любых переговоров", – сказал Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что украинцы там должны знать и не помогать оккупантам.

"Местные люди ходят по квартирам, собирают данные. Это неправильный шаг со стороны России. Это говорит, что все переговоры предыдущие - это фикция и просто театр с очень плохими актерами", - сказал президент.

"Все, что россияне прорвут и не дай бог оккупируют – мы вернем. Это будет вопрос не 10-20 лет или не 8-летней войны с 2014 года, а вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет и его будет достаточно, поверьте мне – мы будем возвращать ту или иную территорию, которая временно оккупирована", - сказал президент.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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