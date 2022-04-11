"Мы не готовы отдавать территории": Зеленский назвал, что будет победой Украины в войне с РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинское руководство "не готово" отдавать территории, хотя и признает, что такие требования от России уже звучат.

"Готовы ли мы отдать территории за мир? Мы не готовы отдавать свои територии. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется об этом думать и реально отвечать на этот вопрос. Мы уже отдали жизни многих людей, чтобы сберечь государство. Мы как минимум должны им (людям – ред.)… Но это жизнь, и бывает по-разному", - сказал Зеленский в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS.

"Мы понимаем российскую сторону. Они говорят: признайте Крым российской территорией… Я точно это признавать не буду. А потом они говорят: давайте решим вопрос с Донбассом. А аппетит там вырос, они хотят весь Донбасс. А потом они оккупировали Херсонскую область и были бы рады забрать юг. Такие вопросы будут подниматься на встрече (с Путиным – ред.), если она будет", - заявил президент.

Отвечая на вопрос, что будет являться для него победой, Зеленский сказал: "Ее почувствуют наши люди. Они вернутся. Возращение людей – это кровь для организма. Без них ничего нет, и смысла нет в территориях. Вернутся люди, бомбардировки закончатся, мы вернем наши территории и военных. России на них не будет. Да, я понимаю, что они (россияне – ред.) не выйдут из Крыма. Я понимаю, что будем долго бороться и торговаться за территории на востоке, на Донбассе. Вернутся люди, уйдут танки, тогда это будет победа".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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