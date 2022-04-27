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Войска России могут пойти в новую атаку в июне-июле: нардеп раскрыл планы оккупантов по Украине

27 апреля 2022, 05:00

У войск РФ появились новые приоритетные цели в Украине, по которым они хотят наносить удары, сказал Сергей Рахманин.

Российские войска
Новая фаза наступления оккупантов РФ зависит от результатов битвы за Донбасс – депутат / УНИАН

Если войскам России удастся сохранить силы после наступления на Донбассе, они могут пойти на запуск новой фазы активных боевых действий уже в июне-июле. Оккупанты будут продолжать наносить удары по объектам критической инфраструктуры. В связи с запуском программы ускоренных поставок вооружений Украине, они начинают искать пути, по которым оружие идет в страну, и готовятся бить по этим железнодорожным объектам. Об этом заявил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что оккупационные войска РФ могут пойти на новое нападение на Украину уже в июне-июле. Дальнейшее движение оккупационных подразделений будет зависеть от того, чем завершится их наступление на Донбассе, и насколько быстро удастся восстановить силы.

Читайте такжеВойна России против Украины может продлиться до Нового года – АрестовичПо словам парламентария, россияне продолжат наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры.

"То, что они делают сейчас – прицельные ракетные удары по военным заводам, по железнодорожным узлам, по объектам критической инфраструктуры, по магистралям, по электростанциям – они будут продолжать. Они будут пробивать то, что позволяет жить государству и что позволяет функционировать ВСУ", - сказал Раханин.

Так он добавил, что в связи с открытием для Украины программы поставки вооружений, оккупанты будут вычислять железнодорожные объекты, где передвигается военная техника, чтобы наносить удары.

"Они начинают вычислять, где именно, по каким железнодорожным путям будет двигаться эта техника и вооружение, где она возможно будет храниться и будут пытаться выбивать. Именно с этим и связано увеличенное количество ракетных и авиационных ударов по железной дороге, по железнодорожной инфраструктуре", - подчеркнул Сергей Рахманин.

Смотрите видео ТСН – войска РФ готовят наступление на Запорожском направлении

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому ВСУ перейдут в контрнаступление против войск РФ. По его словам, это состоится сразу после того, как армия получит тяжелое вооружение от Запада. Как только украинские войска получат оружие, они незамедлительно перейдут в атаку.

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что регион пока не ждет наступления российских войск, но готовится к всевозможным сценариям. При этом армия Украины готовится к наступлению на Херсон.

Президент России Владимир Путин разразился условием о том, что Россия, дескать, не готова подписываться под гарантиями безопасности для Украины до того, как стороны согласуют предварительный проект соглашения по статусу Крыма и Донбасса. Документацию якобы должны подготовить делегации Москвы и Киева.

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