Украинская актриса объявила себя мэром одного из городов на Запорожье/ Reuters, скрин из видео

Украинская актриса Наталья Романиченко, которая также является владелицей модельного агентства для детей "Be WOW" в Запорожье, объявила себя "мэром" оккупированного россиянами города Васильевка в Запорожской области.

Об этом она заявила в видео, в котором называет россиян "братским народом" и призывает местных жителей с ними сотрудничать. Видео было обнародовано в соцсетях.

Женщина пошла на сотрудничество с оккупантами, пока действующий мэр города Сергей Калиман находится в Запорожье.

В духе российской пропаганды Романиченко рассказывает о якобы "государственном перевороте в Украине в 2014 году", а также заявляет, что якобы это украинские войска обстреливают города своего же государства. При этом женщина повязала себе на руку георгиевскую ленточку.

Коллаборантка ранее снималась в украинских фильмах. Как видно из Instagram-страницы женщины, раньше она устраивала двум своим сыновьям фотосессию, во время которой одевала их в советскую военную форму. Такая фотосессия состоялась в 2020 году.

Женщина ранее проводила своим детям фотосессию в советской военной форме/ Instagram natalia_romanichenko

При этом стоит отметить, что ее взгляды не мешали одевать своего старшего сына также в вышиванку.

При этом одного из сыновей она также фотографировала в вышиванке/ Instagram natalia_romanichenko

Мэр Васильевки заявил, что "ему некуда возвращаться"

Накануне, 25 апреля, действующий мэр города Васильевка Сергей Калиман рассказал, что захватчики сняли украинский флаг и вывесили триколор на здании городского совета, пишут местные СМИ.

"Сегодня с болью в сердце я должен сказать что мне некуда возвращаться. Потому что наш украинский флаг, который мы преданно защищали с моими коллегами всё это время вопреки оккупации, сегодня был изменен на триколор супостата. Это еще один тяжелый удар", – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Запорожской области российские военные ходят по домам культуры и требуют руководителей и работников этих заведений готовиться к празднованию 9 мая.

Также сообщалось, что российские оккупанты сосредотачивают свои усилия на направлении Гуляйполя в Запорожской области. В течение недели оккупанты продвинулись более чем на 10 км.

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