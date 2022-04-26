Новые цели для рашистов: Данилов назвал страны, которые находятся под прицелом РФ

Секретарь СНБО напомнил о том, что в Приднестровье находится 1,5 тысячи российских военных.
Российские оккупационные войска активизировались на юге Украины для того, чтобы выйти к непризнанной "Приднестровской молдавской республике", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Как подчеркнул он в ходе единого национального марафона украинских каналов, есть опасность агрессии со стороны России по отношению к Молдове и Казахстану.
Секретарь СНБО напомнил о том, что в Приднестровье находится 1,5 тысячи российских военных, которые находятся там уже десятки лет.
"Хочу напомнить, что этот конфликт произошел еще на территории Советского Союза. В этом конкретно участвует РФ, она его модерирует…Лавров заявил, что молдаване являются их братьями. И более того, братьями являются и казахи. Поэтому им нужно приготовиться, это может быть начало такого "братства" на территории Молдовы", — сказал он.
Данилов добавил, что Украина готова к развитию таких событий и стала первой страной, кто ощутил на себе "братские объятия" России с 2014 года через убийства, оружие и насилие. Теперь это может распространиться на Молдову и Казахстан.
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Что известно о планах РФ по Приднестровью
Ранее сообщалось о том, что Россия намерена оккупировать Донбасс и южную часть Украины.
Заместитель командующего Центрального военного округа РФ, которого цитируют российские СМИ, заявил, что российская армия в ходе "второго этапа спецоперации" должна установить "полный контроль над Донбассом", а это "позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".
А "контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", заявил замкомандующего ЦВО.
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