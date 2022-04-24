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Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силы

24 апреля 2022, 21:26

В течение недели оккупанты продвинулись более чем на 10 км.

Арестович
Арестович / Reuters, скриншот

Российские оккупанты сосредоточивают свои усилия на направлении Гуляйполя в Запорожской области.

Как заявил на брифинге советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, там в течение недели оккупанты продвинулись более чем на 10 км.

"Но поскольку украинские защитники сосредоточили там свои резервы, темпы продвижения врага существенно замедлились. Наши войска наносят существенные удары по местам сосредоточения личного состава и техники, пунктам управления и складам с боеприпасами", - отметил Арестович на брифинге.

Кроме того, сутки назад в Херсонской области украинские войска уничтожили передовой, 49-й командный пункт армии РФ. Погибли два генерала, тяжелораненый еще один. Также были ранены старшие офицеры вражеских войск.

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Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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война в Украине Запорожская область Алексей Арестович война России и Украины
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