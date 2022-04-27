На Запорожье защитники Украины отправили "на концерт Кобзона" десятки оккупантов

По врагу отработала 110-я отдельная бригада территориальной обороны. Сожжены четыре российских танка. В каждом их них могло находиться как минимум 5 оккупантов.
Во вторник, 26 апреля, в Запорожской области 110-я отдельная бригада территориальной обороны на отлично отработала по путинской армии. Уничтожены не только российские оккупанты, но и вражеская техника.
Как видно на видео, защитники Украины уничтожили сразу десятки россиян.
На кадрах - четыре российских танка, охваченных огнем. В каждом их них могло находиться как минимум пять оккупантов.
"110-я бригада отправила "на концерт Кобзона" целую кучу оккупантов на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Наши защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.
Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что вторжение России в Украину сильно бьет по военно-техническому потенциалу страны-агрессора. За два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год.
Потери России в Украине
В Генштабе ВСУ озвучили общие боевые потери противника с 24 феврля по 26 апреля:
- личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 918 (+34);
- боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50);
- артиллерийских систем – 416 (+5);
- РСЗО - 149 (+0);
- средств ПВО - 69 (+0);
- самолетов – 184 (+3);
- вертолетов – 154 (+0);
- автомобильной техники - 1643 (+77);
- кораблей/катеров - 8 (+0);
- цистерн с ГСМ - 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4);
- специальной техники – 31 (+3);
- пусковых установок ОТРК - 4(+0).
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