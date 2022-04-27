На Запорожье защитники Украины отправили "на концерт Кобзона" десятки оккупантов

Горящие танки оккупантов в Запорожской области / скриншот

Во вторник, 26 апреля, в Запорожской области 110-я отдельная бригада территориальной обороны на отлично отработала по путинской армии. Уничтожены не только российские оккупанты, но и вражеская техника.

Как видно на видео, защитники Украины уничтожили сразу десятки россиян.

На кадрах - четыре российских танка, охваченных огнем. В каждом их них могло находиться как минимум пять оккупантов.

"110-я бригада отправила "на концерт Кобзона" целую кучу оккупантов на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Наши защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что вторжение России в Украину сильно бьет по военно-техническому потенциалу страны-агрессора. За два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год.

Потери России в Украине

В Генштабе ВСУ озвучили общие боевые потери противника с 24 феврля по 26 апреля:

личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 918 (+34);

боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50);

артиллерийских систем – 416 (+5);

РСЗО - 149 (+0);

средств ПВО - 69 (+0);

самолетов – 184 (+3);

вертолетов – 154 (+0);

автомобильной техники - 1643 (+77);

кораблей/катеров - 8 (+0);

цистерн с ГСМ - 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4);

специальной техники – ​​31 (+3);

пусковых установок ОТРК - 4(+0).

Другие новости: