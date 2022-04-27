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"Кастрировать" военную мощь РФ: в США объявили, каким видят исход войны в Украине – CNN

27 апреля 2022, 10:29

Россию нужно настолько ослабить в военном плане, чтобы она больше не смогла напасть, говорят в Пентагоне.

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В США объявили, каким видят исход войны в Украине/ Reuters

Широкомасштабная война России против Украины изнурительна и уже затянулась более чем на 2 месяца, при этом не видно и намека на возможное подписание серьезного мирного соглашения. Поэтому США и союзники заговорили о новой более долгосрочной цели войны: Россию нужно решительно победить на поле боя и так ослабить, чтобы она больше не могла напасть на Украину повторно.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев, который состоялся в воскресенье, 24 апреля, пишет CNN. Он подчеркнул, что РФ нужно ослабить в военном плане.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена настолько, что она не сможет делать то, что она уже сделала во время вторжения в Украину", – отметил Остин.

Как рассказал в комментарии CNN представитель Совета нацбезопасности, такое заявление главы американского Минобороны соответствует целям, которые США имели в течение нескольких прошлых месяцев – сделать так, чтобы вторжение в Украину стало стратегическим провалом России. Он подчеркнул: США хотят, чтобы Украина победила, и после этого способность РФ снова напасть была ограничена. Именно поэтому Соединенные Штаты передают нашему государству военную помощь, чтобы оно могло защитить себя от российской агрессии.

"Поэтому мы передаем украинцам оружие и оборудование, чтобы они могли защитить себя от РФ, и поэтому мы используем санкции и контроль над экспортом, которые непосредственно нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную способность России угрожать и нападать на своих соседей", – сказал представитель Совета нацбезопасности США.

Читайте такжеПутин из-за собственной тупости перезапустил экономику США: почему Штаты дважды выигрывают от войны в УкраинеТакое мнение подтвердили также в администрации президента США Джо Байдена. Высокопоставленный представитель администрации отметил: официальные лица США согласны с тем, что Россия должна выйти из войны слабее и быть "кастрированной" в военном плане.

Осознание того, что нужно нанести сильный удар по РФ в военном и экономическом плане, чтобы совсем прекратить ее агрессию, растет среди официальных лиц США и Запада после выявления массового убийства россиянами мирных жителей в Буче, пишет издание.

Как отметил посол Нейтан Сейлз, который до 2021 года исполнял обязанности заместителя министра по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека в Госдепартаменте США, "более слабая Россия означает более стабильный мир".

Визит Остина и Блинкена в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Киев 24 апреля, где они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами нашего государства. Среди вопросов, которые обсуждались, были следующие:

  • оборонительная помощь,
  • ужесточение санкций против России,
  • гарантии безопасности,
  • финансовая поддержка Украины.

После встречи с Зеленским Блинкен и Остин объявили о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 713 миллионов долларов. Также было анонсировано возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе.

Также Остин прокомментировал ход войны в Украине и вероятность победы над российскими оккупантами. Он обратил внимание на то, что первый шаг к победе – вера в успех, что сейчас демонстрируют защитники Украины.

Военная помощь Украине от США

Напомним, президент США Джо Байден пообещал и дальше продолжить поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Он отметил, что через два месяца после вторжения "Киев все еще стоит".

Стало известно, что США готовят к отправке в Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. При этом были обнародованы кадры погрузки вооружения для отправки в Украину.

Также сообщалось, что в Украину уже доставлена мощная американская ракетная система залпового огня M142 HIMARS, которая может использоваться для защиты от агрессии РФ.

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