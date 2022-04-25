Глава Пентагона раскрыл "рецепт" победы Украины в войне с РФ

Первый шаг к победе – вера в успех, что сейчас демонстрируют защитники Украины, уверен Ллойд Остин.
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход войны в Украине и вероятность победы над российскими оккупантами.
Он обратил внимание на то, что первый шаг к победе – вера в успех, что сейчас демонстрируют защитники Украины, сообщает CNN.
"О способности украинцев побеждать: первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить, – и они верят!", - сказал он
Глава Пентагона также пояснил, за счет чего Украина может добиться победы в войне против России.
"Мы также верим, что Украина победит, если будет иметь соответствующее оборудование, оружие и надлежащую поддержку. Со своей стороны, мы делаем и дальше делать все, что в наших силах, для поддержки Украины", - добавил Остин.
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Как известно Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили Киев 24 апреля, где они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами. Среди обсуждаемых вопросов – оборонная помощь, усиление санкций против России, гарантии безопасности и финансовая поддержка Украины.
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