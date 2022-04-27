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Бывший друг Путина рассказал, кто должен был стать преемником диктатора РФ вместо Медведева

27 апреля 2022, 09:51

Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко могла стать преемницей Путина, но была "не очень сговорчивым человеком".

Путин, Матвиенко
Матвиенко могла стать преемницей Путина / Фото duma.gov.ru

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая поддерживает войну России против Украины, могла стать преемником российского диктатора Владимира Путина.

Об этом бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью изданию Гордон.

"Валю я знаю очень хорошо. Валентина в свое время была преемником Путина... Она была самым вероятным преемником еще до [появления кандидатур Дмитрия] Медведева и Сергея Иванова. Она была тогда губернатором Санкт-Петербурга. Путин действительно ее пригласил, поговорил, предложил стать преемником, а потом, когда он ей скажет – через четыре года или четыре месяца, – она [должна уйти]", – рассказал Пугачев.

Он назвал Матвиенко "своеобразным человеком", который не был замешан в коррупционных скандалах.

"Валентина, при всех ее предательствах и прочем, в отличие от всей этой команды Путина, – человек решительный. Никаких коррупционных [заявлений] я никогда лично не слышал от нее. Я уверен, что путинская команда ее забанила как преемника (…) Она просто их не устраивала, потому что она не очень сговорчивый человек", - сказал Пугачев.

В 2018 году Матвиенко так и не стала преемником Путина. Вместо нее был выбран первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев. Он пробыл президентом пять лет, с 2008-го по 2012-й, а затем стал премьер-министром РФ, а должность главы государства опять занял Путин.

Валентина Матвиенко - что о ней известно

Валентина Матвиенко – уроженка Украины. Родилась в городе Шепетовка Хмельницкой области. Детство и юность она провела в Черкассах.

Окончила в Украине школу и училище, а затем переехала в Россию. В Санкт-Петербурге получила медицинское образование - закончила Ленинградский химико-фармацевтический институт и якобы планировала стать ученой, но потом пошла в политику.

В конце 80-х годов стала народным депутатом СССР, затем - послом на Мальте. Впоследствии занимала множество высокопоставленных должностей, была заместителем председателя российского правительства, губернатором Санкт-Петербурга, сенатором.

С 2011 года возглавляет Совет Федерации – верхнюю палату российского парламента.

Матвиенко неоднократно делала антиукраинские заявления.

В декабре 2021 года, то есть за два месяца до полномасштабного вторжения РФ в Украину, Матвиенко сказала, что "никаких планов нападать на Украину у России не было и нет". Информацию об этом она назвала "русофобской атакой на Россию".

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