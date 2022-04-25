УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн Украине - итоги их встречи с Зеленским

25 апреля 2022, 08:34

США в очередной раз поддержали Украину в войне с Россией.

Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн Украине / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Также было анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе, пишет Reuters.

"Визит подчеркнул сдвиг в конфликте, поскольку украинские силы, вооруженные массовым притоком оружия с Запада, успешно отразили нападение войск РФ на Киев. Россияне перегруппировались, чтобы попытаться захватить больше территории на Донбассе, позволив иностранным лидерам посетить столицу", – говорится в сообщении.

Министры также анонсировали новый пакет помощи в размере 713 миллионов долларов правительству Зеленского и 14 другим странам региона, в котором вторжение России является наиболее вероятным.

Читайте такжеУкраине нужна военная помощь без ограничений - ЗеленскийПосле Киева министр обороны США Остин направится в Германию, где на американской базе Рамштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.

Напомним, в Украину из Соединенных Штатов Америки прибыла первая партия с военной помощью из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большого количества артиллерийских боеприпасов, ведь ожесточенные наземные бои ВСУ с войсками России за Донбасс могут начаться уже в ближайшие дни. В США предполагают, что стратегия РФ заключается в переброске оружия и войск, которые находились на севере, на восток страны, после чего отсечь украинские воинские подразделения.

Читайте также:

viber
военная помощь Энтони Блинкен Ллойд Остин
Реклама
Популярное
Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизниБольшая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогодеПогода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогоде Гороскоп на сегодня 23 апреля 2022: Ракам – волнения, Львам – риск, Водолеям – испытание на прочностьГороскоп на сегодня 23 апреля 2022: Ракам – волнения, Львам – риск, Водолеям – испытание на прочность РФ готовит новые огневые удары: в Минобороны назвали главные направленияРФ готовит новые огневые удары: в Минобороны назвали главные направления Обиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиакаОбиды не прощают: названы самые мстительные знаки зодиака
Поддержите Главред

Последние новости

08:34

Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн Украине - итоги их встречи с Зеленским

08:04

ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантовВидео

08:02

Вернется домой как груз 200: на Донбассе ликвидирован предатель Украины родом из Севастополя

07:33

Чернобаевка - 17:0: ВСУ разбили оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:28

День дочери 2022: милые поздравления и картинки к празднику

Реклама
07:15

Провал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантов

06:34

Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушитьВидео

06:29

Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиноймнение

04:50

Доллар по 35 гривен: появился неожиданный послевоенный валютный прогнозВидео

04:20

Жуткая вода и животные: врач поведал, почему еще опасно возвращаться в Ирпень

03:40

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день неделиВидео

03:08

Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины

02:37

Военный эксперт рассказал, какие проблемы у России с наступлением на ДонбассеВидео

02:07

Тактика шока и трепета не сработала: Арестович объяснил, как Украина выстояла в первые дни войныВидео

01:31

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

00:51

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:50

Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

00:36

Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и главой Пентагона: первые деталиВидео

00:11

Ракетные удары по Кременчугу: у города появилась еще одна проблема

00:06

"Да здравствует Франция": Макрон сделал важное заявление и вспомнил Украину, после победы на выборахВидео

Реклама
00:03

Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаВидео

24 апреля, воскресенье
23:44

Оккупанты вывезли завод из Волчанска в Россию, а на его месте обустроили пыточную

23:23

Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дниВидео

23:00

Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на КиевВидео

22:51

"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в УкраинеВидео

22:44

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФВидео

22:24

Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантовВидео

21:59

На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненыхВидео

21:56

Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного городаВидео

21:53

Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на оккупантовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

Реклама
20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять