Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн Украине - итоги их встречи с Зеленским

Блинкен и Остин объявили о выделении $713 млн Украине / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Также было анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе, пишет Reuters.

"Визит подчеркнул сдвиг в конфликте, поскольку украинские силы, вооруженные массовым притоком оружия с Запада, успешно отразили нападение войск РФ на Киев. Россияне перегруппировались, чтобы попытаться захватить больше территории на Донбассе, позволив иностранным лидерам посетить столицу", – говорится в сообщении.

Министры также анонсировали новый пакет помощи в размере 713 миллионов долларов правительству Зеленского и 14 другим странам региона, в котором вторжение России является наиболее вероятным.

Читайте такжеУкраине нужна военная помощь без ограничений - ЗеленскийПосле Киева министр обороны США Остин направится в Германию, где на американской базе Рамштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.

Напомним, в Украину из Соединенных Штатов Америки прибыла первая партия с военной помощью из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большого количества артиллерийских боеприпасов, ведь ожесточенные наземные бои ВСУ с войсками России за Донбасс могут начаться уже в ближайшие дни. В США предполагают, что стратегия РФ заключается в переброске оружия и войск, которые находились на севере, на восток страны, после чего отсечь украинские воинские подразделения.

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