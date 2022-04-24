"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в Украине

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал и дальше продолжить поддерживать Украину в борьбе с российской агрессии.

Он отметил, что спустя два месяца после вторжения "Киев все еще стоит".

Об этом Байден написал в официальном Twitter.

"Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит", – говорится в заявлении.

Президент США также отметил, что Владимир Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти.

"Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", – заверил Байден.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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