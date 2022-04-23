Пока война не закончится, никуда из Украины не поеду - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет покидать Украину до победы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 23 апреля.

Отвечая на вопрос польского журналиста о том, не хочет ли он уехать в Польшу, Зеленский заявил, что не планирует покидать территорию Украины до окончания войны.

"Я уже 60 дней это слышу. Не имею права и, честно, не хочу. При всем уважении к Польше, вашему лидеру и людям... Пока война не закончится, в Польшу и другие государства не имею права ехать", - ответил президент.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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