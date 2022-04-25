"Подарки" для самолетов и танков рашистов: США передают Украине новую партию вооружения

США передадут Украине больше комплексов Javelin / УНИАН

США готовят к отправке в Украину в апреле зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны США. При этом публикуются кадры погрузки вооружения для отправки в Украину.

"Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить в Украину на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года", - добавили в Миноброны США.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход войны в Украине и вероятность победы над российскими оккупантами.

Он обратил внимание на то, что первый шаг к победе – вера в успех, что сейчас демонстрируют защитники Украины.

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