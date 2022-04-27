Российская "сушка" и "алигатор" превратились в груду металла: ВСУ уничтожили 7 воздушных целей

Российская "сушка" и "алигатор" превратились в груду металла / wikimedia

За прошедшие сутки противовоздушные подразделения ВСУ ликвидировали 7 воздушных целей.

Среди них – истребитель Су-25 и вертолет Ка-52, сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Среди уничтоженной техники оккупантов за последние сутки:

1 самолет Су-25;

1 вертолет Ка-52;

2 крылатые ракеты;

3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!", - говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес оценил масштабы потерь оккупантов РФ в войне против Украины.

Во время обращения к парламенту он подчеркнул, что по данным британской разведки, за время войны России против Украины погибли около 15 тысяч российских военных.

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