Тотальная неудача: в Британии назвали впечатляющее число уничтоженных в Украине солдат РФ

В Британии раскрыли потери оккупантов РФ / Фото УНИАН

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес оценил масштабы потерь оккупантов РФ в войне против Украины.

Во время обращения к парламенту он подчеркнул, что по данным британской разведки, за время войны России против Украины погибли около 15 тысяч российских военных.

Глава британского МО подчеркнул: "По нашим данным, около 15 тысяч военных РФ были убиты за время их агрессии".

Он также оценил потери военной техники российскими захватчиками. По его данным, ВСУ уничтожили или захватили более двух тысяч единиц российской бронетехники:

530 танков;

530 бронетранспортеров;

560 боевых машин пехоты.

"Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится недели", — сказал он.

Говоря о стратегических задачах РФ британский министр сказал, что Кремль "потерпел неудачу в достижении почти всех своих целей".

"В начале этого конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности. На данный момент мы оцениваем, что около 25% из них были выведены из строя", — добавил Уоллес.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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