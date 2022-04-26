Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"

HIMARS / shephardmedia.com

В Украину уже доставлена мощная американская ракетная система залпового огня M142 HIMARS, которая может использоваться для защиты от агрессии РФ.

Как пишет украинский военный эксперт и глава фонда Вернись живым Тарас Чмут, американскую РСЗО перебросили в Харьковскую область.

"Говорят, где-то на Харьковщине хотят пожелать хорошего утра северным соседям и их не денацифицированным городам", - написал он и прикрепил фото HIMARS.

Отметим, что еще 24 апреля США подтвердили планы передать ВСУ тактические ракетные комплексы.

HIMARS - "убийца" С-400 и Искандера

Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) –это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Читайте такжеСмешает врага с землей: Украину вооружат мощной супер-гаубицей PzH 2000

Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS разыскивалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.

РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.

На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.

Читайте такжеНемецкий "зверь" прикроет небо: Украину вооружат дальнобойными зенитками Gepard

Характеристики:

Масса, кг 11 000

Запас хода, км 480

Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS

Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)

Калибр, мм 227 мм

Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6

Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км

Максимальная дальность, м 300 км.

Читайте еще: