Ракета достанет до Воронежа: США передают Украине РСЗО-"убийцы Искандеров"

Американскую РСЗО HIMARS перебросили в Харьковскую область, сообщил Тарас Чмут.
В Украину уже доставлена мощная американская ракетная система залпового огня M142 HIMARS, которая может использоваться для защиты от агрессии РФ.
Как пишет украинский военный эксперт и глава фонда Вернись живым Тарас Чмут, американскую РСЗО перебросили в Харьковскую область.
"Говорят, где-то на Харьковщине хотят пожелать хорошего утра северным соседям и их не денацифицированным городам", - написал он и прикрепил фото HIMARS.
Отметим, что еще 24 апреля США подтвердили планы передать ВСУ тактические ракетные комплексы.
HIMARS - "убийца" С-400 и Искандера
Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) –это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
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Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS разыскивалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.
РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.
На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.
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Характеристики:
- Масса, кг 11 000
- Запас хода, км 480
- Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS
- Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)
- Калибр, мм 227 мм
- Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6
- Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км
- Максимальная дальность, м 300 км.
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