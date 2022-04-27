"Когда не будет чем напихивать брюхо": Подоляк заявил, что по ряду причин России грозят бунты

Когда в РФ возникнут "проблемы с холодильниками", россияне поймут, что пора выходить на протесты, отмечает советник председателя ОП.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка России грозят бунты против действующей власти. При этом большинство протестов вспыхнет не из-за идеологических или мировоззренческих вопросов, а вследствие проблем в экономике.
Часть россиян поймет, что нужно выходить и говорить о своем несогласии с нацистской человеконенавистнической философией сегодняшней России, чтобы сохранить "хоть что-то от российской цивилизации". Однако таких россиян будет немного, говорит советник председателя ОП. Об этом он сказал в интервью в эфире "Украина 24".
Подоляк отметил, что большинство россиян, которые решатся выйти на протесты, сделают это только тогда, когда у них возникнут проблемы со своими холодильниками и утолением голода.
"Эти люди будут исходить с точки зрения своего живота. И таких людей будет больше. К сожалению, мы долгое время думали, что Россия это цивилизация, которая имеет какое-то культурное наследие, которая действительно готова говорить о большом кино, большой букве, большой музыке. Нет. Это 95% населения являются абсолютно примитивными, они живут инстинктами, к сожалению", – сказал он.
Советник главы ОП добавил, что не хочет никого обидеть, однако на ситуацию нужно смотреть объективно.
Также он отметил, что такое большинство граждан в РФ создали российская пропаганда и тоталитарный тип власти.
Кроме этого, на возникновение бунтов может повлиять то, как быстро россияне поймут масштаб войны в Украине. Также проблемы могут начаться и на российских территориях.
По мнению Подоляка, протесты в России уже не за горами, это только вопрос времени.
Ранее советник председателя ОП прокомментировал встречу 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн и заявил, что демилитаризации, которой требовала Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину, не будет.
Также ранее Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путем. Он отметил, что Российская Федерация практически отказалась от того, чтобы выполнять любые международные декларации и обычаи ведения войны в Украине. Говорить со страной-агрессором о человеческих правилах и договариваться сложно.
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