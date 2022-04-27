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"Когда не будет чем напихивать брюхо": Подоляк заявил, что по ряду причин России грозят бунты

27 апреля 2022, 12:02

Когда в РФ возникнут "проблемы с холодильниками", россияне поймут, что пора выходить на протесты, отмечает советник председателя ОП.

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Подоляк заявил, что по ряду причин России грозят бунты/ ОПУ

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка России грозят бунты против действующей власти. При этом большинство протестов вспыхнет не из-за идеологических или мировоззренческих вопросов, а вследствие проблем в экономике.

Часть россиян поймет, что нужно выходить и говорить о своем несогласии с нацистской человеконенавистнической философией сегодняшней России, чтобы сохранить "хоть что-то от российской цивилизации". Однако таких россиян будет немного, говорит советник председателя ОП. Об этом он сказал в интервью в эфире "Украина 24".

Подоляк отметил, что большинство россиян, которые решатся выйти на протесты, сделают это только тогда, когда у них возникнут проблемы со своими холодильниками и утолением голода.

"Эти люди будут исходить с точки зрения своего живота. И таких людей будет больше. К сожалению, мы долгое время думали, что Россия это цивилизация, которая имеет какое-то культурное наследие, которая действительно готова говорить о большом кино, большой букве, большой музыке. Нет. Это 95% населения являются абсолютно примитивными, они живут инстинктами, к сожалению", – сказал он.

Советник главы ОП добавил, что не хочет никого обидеть, однако на ситуацию нужно смотреть объективно.

Также он отметил, что такое большинство граждан в РФ создали российская пропаганда и тоталитарный тип власти.

Кроме этого, на возникновение бунтов может повлиять то, как быстро россияне поймут масштаб войны в Украине. Также проблемы могут начаться и на российских территориях.

По мнению Подоляка, протесты в России уже не за горами, это только вопрос времени.

Ранее советник председателя ОП прокомментировал встречу 40 министров обороны на авиабазе Рамштайн и заявил, что демилитаризации, которой требовала Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину, не будет.

Также ранее Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путем. Он отметил, что Российская Федерация практически отказалась от того, чтобы выполнять любые международные декларации и обычаи ведения войны в Украине. Говорить со страной-агрессором о человеческих правилах и договариваться сложно.

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