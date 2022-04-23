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Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путем

23 апреля 2022, 11:13

РФ плюнула даже на свою репутацию. Она максимально одиозна после событий на Киевщине. Договориться со страной-агрессором очень сложно.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк заявил, что договориться с РФ сложно / ОПУ

Российская Федерация практически отказалась от того, чтобы выполнять какие-либо международные декларации и обычаи ведения войны в Украине. Говорить со страной-агрессором о человеческих правилах и договариваться сложно.

Об этом заявил в интервью ICTV советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя шансы того, что война России против Украины может быть завершена при помощи дипломатии.

"Безусловно, это очень сложная ситуация, когда они плюнули уже даже на свою репутацию, они максимально одиозны после событий, которые имели место в Киевской области, а потому с ними очень сложно говорить о каких-либо человеческих правилах", – отметил Подоляк.

По его мнению, РФ было бы выгодно отдать людей, которые остаются в осажденном Мариуполе, чтобы стать "хоть немного ближе к человеческой цивилизации".

"Это был бы хотя бы какой-то шаг на то, чтобы мир понял, что Россия — не пропащая до конца страна. Но я считаю, что это очень сложно, потому что вы видите, какой туман там… они что-то принимают мощное, потому что то, как они думают, как работает их пропаганда, как они официально какие-то заявления делают постоянно – это просто ужасно. А потому, естественно, будет сложно с ними договориться", – резюмировал он.

Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины, которые ведутся со странами-партнерами, будут завершены в течение недели.

Пока государство ведет диалог со странами, которые могут присоединиться к таким гарантиям. Киеву важно, чтобы договоренности включали поставки оружия, закрытое небо, военные консультации и механизмы, позволяющие быструю закупку вооружений. Нужны гарантии безопасности, которые обеспечат защиту государства и не допустят условного Минска-3 с новым нападением России. Москва должна понимать, что в случае атаки она столкнется с другими мощными армиями.

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