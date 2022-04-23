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Без Минска-3 и новой войны с Россией: Украина завершает переговоры с гарантами безопасности

23 апреля 2022, 08:45

Если РФ снова захочет напасть на Украину, она должна понимать, что будет воевать с другими мощными мировыми государствами, сказал Михаил Подоляк.

Подоляк
Переговоры по гарантиям безопасности будут завершены максимум в течение недели - Подоляк / УНИАН

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины, которые ведутся со странами-партнерами, будут завершены в течение недели. Пока государство ведет диалог со странами, которые могут присоединиться к таким гарантиям. Киеву важно, чтобы договоренности включали поставки оружия, закрытое небо, военные консультации и механизмы, позволяющие быструю закупку вооружений. Нужны гарантии безопасности, которые обеспечат защиту государства и не допустят условного Минска-3 с новым нападением России. Москва должна понимать, что в случае атаки она столкнется с другими мощными армиями. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что Украина на неделе должна завершить переговоры по гарантиям безопасности со странами-партнерами. Идут консультации с государствами, которые могут стать потенциальными гарантами.

"Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", - сказал чиновник.

Главные аспекты для Украины – поставки оружия, закрытое небо, военные консультации и средства, обеспечивающие поставки оружия в максимально сжатые сроки.

"На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии", - отметил Подоляк.

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Также он добавил, что Киеву нужны такие гарантии безопасности, которые не привели бы к условному Минску-3 или же новой войне с Россией. В Москве должны четко понимать – новая война может привести к ее столкновению со странами с мощными вооруженными силами.

"Мы не хотим получить Минск-3, например, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ…по РФ, для нас важно, чтобы Россия поняла, что если они захотят напасть, будут видеть другие страны с мощными армиями", - добавил Ермак и подчеркнул, что государства должны получить юридическое право для защиты Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что 7 государств готовы обсуждать договор, предусматривающий гарантии безопасности для Украины. Это США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль. Причем есть и другие страны, с которыми пока проводятся консультации.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что у Киева было оптимальное решение, как выйти из войны и получить гарантии безопасности. Более-менее внятный вариант был зафиксирован в стамбульском коммюнике. Но переговоры изменились из-за преступных действий России. Стало известно о военных преступлениях армии РФ Буче. Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске и продолжает физическое уничтожение Мариуполя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что Украина не сможет рассчитывать на получение гарантий, которые были бы аналогичны 5-й статье НАТО, предусматривающей коллективный ответ Альянса в случае нападения на страну. Однако Запад предоставит такие гарантии, которые помогут превратить государство в непреступную крепость.

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Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины
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