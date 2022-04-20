Подоляк о переговорах с РФ: подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины

Михаил Подоляк рассказал о о переговорах с РФ / ОПУ

Юридические подгруппы, которые принимают участие в мирных переговорах с Россией, дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины.

Процесс продолжается с оглядкой на то, что будет происходить на полях сражений, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".

Он отметил, что у украинской стороны было удачное формульное решение, как выйти из войны и получить гарантии безопасности. И более-менее понятная формула зафиксирована в стамбульском коммюнике.

Но после того, как стало известно о военных преступлениях российской армии в Киевской области, переговорный фон изменился. Кроме того, после этого произошел ракетный удар по вокзалу в Краматорске, а на сегодня продолжается физическое уничтожение Мариуполя.

Читайте также"Конец войны решится на поле боя": Кулеба вынес приговор переговорам с РФ"Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - добавил Подоляк.

Отметим, что Турция намерена продолжать прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом.

"Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества",- заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с Россией.

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