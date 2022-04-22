Украина не получит натовских гарантий безопасности: Джонсон раскрыл план Запада

Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Офис президента

Украина не сможет рассчитывать на гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье договора НАТО.

Вместе с тем западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну "неприступной" для повторного нападения России, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Yahoo News.

Он уверен в необходимости разработать долгосрочное видение места Украины в будущей "архитектуре безопасности" Европы.

Гарантии безопасности для Украины: что предлагает Запад

Британский премьер говорит, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов - ред.).

"Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание воспрещением и убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России", - сказал он.

Вместе с тем союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными.

Джонсон добавил, что Великобритания хочет отправить в Польшу танки, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.

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