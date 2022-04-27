"Твой долг - стереть украинскую нацию с лица земли": РПЦ призывает солдат к геноциду

РПЦ призывает к кровопролитию в Украине (на фото - глава РПЦ патриарх Кирилл) / УНИАН

Русская православная церковь раздает памятки российским солдатам-оккупантам с призывами к кровопролитию в Украине.

Фото такой памятки опубликовали на официальной странице 101 ОБ ТрО Закарпатья.

"Твой долг — защита Отчизны от украинских националистов. Твоя задача — стереть украинскую нацию с лица земли. Твой враг — идеология, которая наносит греховные повреждения человеческой души", - говорится в обращении к "русскому воину".

Их издают от имени Русской православной церкви Московского патриархата Брянской митрополии. Подписано письмо иереем Михаилом Агешиным.

Издана памятка "Отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии".

t.me/teroboronazakrapatya

Как сообщал Главред, в Северодонецке Луганской области священник УПЦ Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.

Тем временем в конце марта российские оккупанты похитили прямо в церкви настоятеля храма УПЦ Сергея Чудиновича во временно оккупированном Херсоне. Впоследствии он рассказал, что ему довелось пережить. Священнослужителя били по ногам, душили, связали руки и угрожали изнасиловать.

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