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Били дубинкой в сердце и угрожали изнасиловать: священник из Херсона рассказал о пытках оккупантов

25 апреля 2022, 09:52

Сергей Чудинович был похищен во временно оккупированном Херсоне 30 марта. Путинские военные заставляли его признаться, что он - член территориальной обороны.

Священнослужитель Сергей Чудинович рассказал, как он подвергался пыткам со стороны российских оккупантов / Фото УНИАН, скриншот

В конце марта российские оккупанты похитили прямо в церкви настоятеля храма УПЦ Сергея Чудиновича во временно оккупированном Херсоне. Впоследствии он рассказал, что ему довелось пережить.

30 марта представители так называемой милиции провели обыски в церкви, а затем посадили священника в авто и вывезли в неизвестном направлении. Мужчина был в плену оккупантов один день. После огласки похищения в СМИ, Чудиновича заставили записать видео, где он заявил, что над ним не издевались и физическую силу не применяли. На самом же деле все оказалось не так.

"Когда меня забрали из церкви, на меня надели шапку, и я поехал в машине с оккупантами, которые были в масках и балаклавах. Потом привезли в помещение, которое оказалось помещением главного управления нацполиции в Херсоне. Там со мной сначала проводили вежливый разговор, а потом меня обвинили в том, что я член территориальной обороны. Это не так. Далее на меня надели шапку, завязали нос и шею. И сказали, что я два часа буду думать. Мне не давали пить воду, не пускали в туалет, взяли образец ДНК и отпечатки пальцев. Постоянно угрожали, что меня почему-то отвезут в Чернобаевку, угрожали расправой с семьей, если я не буду работать с РФ", — рассказал Сергей.

Потом в помещение, где находился мужчина, зашли неизвестные, и начали его пытать.

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Чудинович признался, что ему было страшно, поэтому он согласился на требования оккупантов сотрудничать с ними и даже подписал какой-то документ.

"Мне очень стыдно, что я проявил слабость, я испугался. Я хочу, чтобы все знали, как они обращаются с людьми, и что все видео, где люди говорят, что их не пытали — неправда", — сказал он.

6 апреля священнику удалось сбежать из Херсона на подконтрольную Украине территорию. Чудинович сразу же пошел в полицию, где рассказал о том, что пережил и почему согласился на сотрудничество с оккупантами.

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Украинского писателя-ветерана жестоко избили. Он не смог прийти в себя после пыток — его сердце остановилось 2 апреля. До своего 79-летия он не дожил 6 дней.

Напомним, в Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

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