Гигантская воронка и столб дыма: у военного аэродрома в РФ прогремел взрыв

Размер воронки от взрыва составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

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В Примоско-Ахтарске прогремел мощный взрыв / Скриншот

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ прогремел мощный взрыв вблизи военного аэродрома. В результате взрыва образовалась огромная воронка.

По данным СМИ, размер воронки составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. Что стало причиной взрыва - пока неизвестно.

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Как уточняет Telegram-канал 112, возле военного аэродрома упала ракета. Ее принадлежность устанавливается.

Добавим, что по некоторым данным именно с этого военного аэродрома РФ запускает иранские дроны-камикадзе, которые атакуют мирные города Украины.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкое работала система ПВО захватчиков. В Севастополе неизвестные беспилотники атаковали объекты в районе поселка Качи, силы вражеского Черноморского флота сбили якобы "два БПЛА".

Ранее над Крымским мостом заметили большой столб густого дыма. Российские захватчики резко перекрыли мост на несколько часов, списав все на "военные учения". Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что оккупанты пытаются научиться закрывать мост с помощью задымления.

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