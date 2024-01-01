'Хлопок' в Белгороде: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины - ГУР

Украинские военные проредили ряды российских офицеров / Коллаж: Главред, Фото: Telegram

В российском Белгороде днем 30 декабря произошел ракетный удар, в результате которого был ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"Хлопок" в Белгороде проредил ряды офицеров российских сил России", - отметили в ГУР.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, удар, направленный на военные объекты России, ликвидировал офицера следственного комитета РФ Михаила Конопицына. Известно, что он ранее участвовал в войне против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

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Как сообщило Главное управление разведки, в ноябре 2023 года его отправили в Белгород для работы в составе военного следственного отдела РФ. Также украинская разведка указывает, что оккупационная армия России из-за значительных потерь на войне сталкивается с дефицитом младших офицеров, что привело к ускорению процесса выучки лейтенантов.

Удар по Белгороду

Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря в российском Белгороде произошли взрывы, о которых сообщили местные через телеграм-каналы. Люди услышали взрывы как над городом, так и в области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил гибель одного человека и ранения другого.

Как сообщал Главред, 30 декабря силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам РФ в Белгороде. Такие действия были ответом на обстрелы и убийства мирных жителей. Неэффективная противовоздушная оборона уже привела к разрушению гражданской инфраструктуры Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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