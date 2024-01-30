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Этого оружия нет на вооружении США: Украина получит новейшие "крылатые бомбы" - СМИ

Юрий Берендий
30 января 2024, 21:11
Как отмечают СМИ, новые реактивные бомбы Украина может получить уже завтра.
Этого оружия нет на вооружении США: Украина получит новейшие 'крылатые бомбы' - СМИ
Украина завтра может получить от США новые реактивные снаряды / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Украина может получить от Соединенных Штатов Америки (США) высокоточные реактивные снаряды малого диаметра (бомбы) наземного базирования GLSDB производства компании Boeing. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом переговоров.

"Украина получит свою первую партию наземных бомб малого диаметра, совершенно нового оружия большой дальности производства компании "Боинг", которого даже США не имеют в своем арсенале", - отмечают журналисты со ссылкой на чиновников, пожелавших остаться анонимными.

В материале отмечается, что новая бомба, которая может пролететь около 90 миль (около 145 километров - ред.), станет "значительным потенциалом для Украины".

видео дня

"Это дает им возможность наносить более глубокие удары, которых у них не было, это дополняет их арсенал дальнобойного оружия", - сказал американский чиновник. "Это просто дополнительная стрела в арсенале, которая позволит им делать больше".

Что известно о бомбах GLSDB от Пентагона

Оружие, совместно разработанное компаниями Boeing и Saab, состоит из 250-фунтовой бомбы с точным наведением, привязанной к ракетному двигателю и запускаемой с различных наземных пусковых установок. Американские военные имеют подобную версию бомбы, которая запускается с воздуха, но наземной версии пока не существует на вооружении США.

В феврале прошлого года Пентагон объявил, что администрация Байдена предоставит Украине новую бомбу. Но перед тем, как отправить новую версию, американским военным нужно было испытать оружие - а это заняло много месяцев.

Версия для воздушного базирования была создана в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее до тех пор, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.

Военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Греция утвердила передачу Украине устаревшего военного оборудования, которое больше не используется ее собственной армией.

12 декабря США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, включающий ракеты и другое военное оборудование.

Великобритания призывает своих иностранных партнеров удвоить помощь Украине, чтобы страна смогла выйти победителем в войне и завоевать себе сильное и независимое будущее. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Холланд на заседании Постоянного совета этой организации 25 января.

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война в Украине военная помощь
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