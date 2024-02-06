Ситуация уже критическая: началась новая фаза боев за Авдеевку - Defense Express

Ситуация в Авдеевке становится критической. Российские оккупационные войска готовятся к длительным уличным боям в городской застройке. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" отметил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский
"Пока преждевременно делать выводы относительно ситуации в Авдеевке. Потому что нет четкого понимания, где на самом деле сейчас находится враг. Есть общее понимание, что оккупанты пытаются пробиться в городскую застройку. Но, где именно они? Есть источники, которые неофициально пишут, что это район авдеевского Коксохима. Другие источники пишут, что россияне уже почти подобрались к трассе. Из наших ресурсов выглядит так, что ситуация является катастрофической. Но парадоксально, что российские военные аналитические ресурсы призывают свое общество не питаться горячим ожиданием. Судя по всему россияне готовятся, что бои в городской застройке Авдеевки будут длительными", - подчеркнул Киричевский.
По выводам военного эксперта, сейчас можно утверждать о начале фазы боев в городской застройке Авдеевки, но сделать окончательные выводы еще рано. Кроме того, он отметил, что скорость продвижения российских оккупационных войск на этом направлении фронта зависит не только от положения оккупантов, а также от того, в каком положении находятся Силы обороны Украины.
"Сейчас можно констатировать о начале фазы боев в загородном строении Авдеевки, но делать выводы рано. Потому, что фаза боев в городской застройке может длиться и несколько недель, и несколько месяцев", - отметил Киричевский.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, как говорится в отчете Института изучения войны, украинские военные совершили продвижение на Авдеевском направлении и продолжают бои на нескольких участках фронта.
Российские оккупанты активизировали свои действия на этом направлении, пытаясь захватить город до псевдовыборов в РФ. По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, ситуация в Авдеевке очень сложная и местами критическая.
По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, линия обеспечения к Авдеевке сейчас имеет большое значение. Вооруженные силы Украины смогут удерживать город, если будет обеспечена бесперебойная работа транспортного коридора через Ласточкино.
Другие новости:
- Россия против НАТО: в The Telegraph отвергли "апокалиптический" сценарий войны
- РФ задумала хитрый трюк, чтобы "ударить" по странам НАТО и избежать войны с ними - Bild
- Готовят "сюрпризы" для оккупантов: в ВСУ оценили перспективы освобождения Горловки