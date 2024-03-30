'Это будет эффективнее всего': в ВСУ назвали способ противодействовать новым бомбам РФ

Самый эффективный метод борьбы с УМПБ Д-30 – уничтожать пусковые установки или самолеты, которые несут такие бомбы.

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В Воздушных силах назвали способ противодействовать новым бомбам РФ/ коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Украина может противодействовать новым боеприпасам страны-агрессора России УМПБ Д-30 (унифицированным межвидовым планируемым боеприпасам). Самым эффективным методом является уничтожение пусковой установки или самолета, который несет такие бомбы. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Противодействие этим бомбам есть. Но, конечно, нужно работать с носителем. Это будет наиболее действенно в этой ситуации", – подчеркнул Евлаш.

В то же время он отметил, что Украине также нужно больше противовоздушной обороны западного производства, чтобы эффективно противостоять таким угрозам.

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Евлаш объяснил, что российские оккупанты выпускают управляемые боеприпасы с самолетов типа Су. Он отметил, что опасность остается даже несмотря на то, что враг после недавнего "Сушкопада" воздерживается от подлета на более низкую высоту.

"Для того, чтобы эффективно противостоять таким угрозам, нам надо размещать больше ПВО западного образца. К сожалению, их мы пока не можем производить на нашей территории", – сказал представитель Воздушных сил.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Первое использование Россией бомбы УМПБ Д-30 – что известно

Напомним, 27 марта РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы: под ударом оказались многоэтажки. Захватчики применили авиабомбы УМПБ Д-30. В результате удара были повреждены 14 многоэтажных домов и учебное заведение. Известно об одном погибшем и по меньшей мере 18 раненых, среди которых есть ребенок.

Позже в ВСУ назвали детали применения Россией новых бомб. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что эти авиабомбы имеют большую мощность, чем ракеты.

"Например, для уничтожения моста иногда ракеты недостаточно, а бомба может нести в себе значительно больше заряда, она более мощная. Это фугасная авиационная бомба массой в 250 килограммов. К ней были приделаны определенные средства управления, которые ее сделали в определенном смысле ракетой", – отметил Евлаш.

Ранее эксперты раскрыли особенности новых бомб РФ УМПБ Д-30СН. Использование этих бомб может оказаться массовым, а не единичным, считают аналитики.

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