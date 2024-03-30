РФ накапливает "Калибры": Коваленко объяснил, что могут готовить оккупанты

Россияне наносят комбинированные удары ограниченным боекомплектом.

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Коваленко объяснил, что могут готовить оккупанты/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Страна-агрессор Россия имеет потенциал для нанесения комбинированных массированных ударов по территории Украины. Но последние удары, которые наносили российские оккупанты, показали, что враг сейчас может осуществлять атаки ограниченным боекомплектом.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире FREEДОМ. По его словам, потенциал нанесения массированных ударов у России еще есть.

"Потенциал нанесения массированных ударов еще есть. Комбинированные удары наносятся ограниченным боекомплектом. Авиационные ракеты Х-101/555 представлены преимущественно в количестве до 40 единиц. В остальном их дополняет другая номенклатура – "Искандеры", Х-55, Х-22, Х-32 и тому подобное. Сейчас мы видим, что удар был нанесен через пять дней после предыдущего. То есть увеличена пауза подготовки боекомплекта", – отметил Коваленко. видео дня

РФ накапливает "Калибры"

Также Коваленко обратил внимание, что страна-агрессор Россия давно не запускала крылатые ракеты морского базирования "Калибр", когда осуществляла массированные ракетные атаки. Но при этом на территории РФ продолжается производство таких ракет. Россияне накапливают "Калибры", отмечает эксперт.

"Накопление "Калибров" происходит и производство не останавливалось - это факт. Либо они будут ориентироваться на Х-101/555, и паузы между ударами будут расти. Или они перейдут на практику применения "Калибров", – подчеркнул Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Массированные удары РФ по энергетике Украины - последние новости

РФ массированно атаковала объекты энергетики Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В Днепропетровской области были применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений. После этого стало известно, что силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели во время ночной атаки оккупантов по Украине. В целом захватчики использовали 99 средств воздушного нападения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Вечером 29 марта в "Укрэнерго" сделали важное заявление о том, что в 4 областях будут аварийные отключения электричества. Из-за атаки оккупантов в ночь на 29 марта, которая вызвала возникновение недостаточного объема мощности в энергосети, еще больше областей Украины затронут ограничения.

В ночь на субботу, 30 марта, РФ ударила дронами и ракетами по ряду областей Украины в ночь на субботу, 30 марта. Захватчики снова целились по энергетической инфраструктуре. Отражать вражескую атаку пришлось в течение более 3 часов. Попаданий не было, но есть повреждения элеватора в Днепропетровской области, куда упали обломки вражеского дрона.

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