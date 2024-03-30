Зеленский уволил своего помощника Шефира и нескольких своих советников: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта уволил своего первого помощника Сергея Шефира, а также нескольких советников.
Об этом говорится в указах главы украинского государства, которые были опубликованы на сайте Офиса президента. Так, в указе №207/2024 отмечается: "Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины".
Кроме Шефира, Зеленский также уволил нескольких советников, среди которых Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.
Также указами президента были уволены внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.
Кто такой Сергей Шефир?
Сергей Нахманович Шефир (род. 25 мая 1964, Кривой Рог, Днепропетровская область, УССР) – украинское государственное должностное лицо, был первым помощником президента Украины Владимира Зеленского и отвечал за организацию ежедневной работы главы государства (уволен 30 марта 2024 года), до этого – сценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95", пишет Википедия.
Увольнение должностных лиц Офиса президента Украины – что известно
Напомним, Зеленский 29 марта уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену. Так, с должности заместителя руководителя Офиса президента был уволен Андрей Смирнов, который отвечал за судебную и правовую реформы – ему на замену назначили Ирину Мудрую, которая ранее работала заместителем министра юстиции.
Также Зеленский указом уволил с должности заместителя главы Офиса президента Алексея Днепрова. Его место займет Елена Ковальская.
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