Зеленский уволил своего помощника Шефира и нескольких своих советников: что известно

Глава государства издал указы об увольнении ряда должностных лиц, среди которых, в частности, его первый помощник и несколько советников.

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Зеленский уволил своего помощника Шефира и нескольких своих советников/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта уволил своего первого помощника Сергея Шефира, а также нескольких советников.

Об этом говорится в указах главы украинского государства, которые были опубликованы на сайте Офиса президента. Так, в указе №207/2024 отмечается: "Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины".

Кроме Шефира, Зеленский также уволил нескольких советников, среди которых Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.

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Также указами президента были уволены внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

Кто такой Сергей Шефир? Сергей Нахманович Шефир (род. 25 мая 1964, Кривой Рог, Днепропетровская область, УССР) – украинское государственное должностное лицо, был первым помощником президента Украины Владимира Зеленского и отвечал за организацию ежедневной работы главы государства (уволен 30 марта 2024 года), до этого – сценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95", пишет Википедия.

Увольнение должностных лиц Офиса президента Украины – что известно

Напомним, Зеленский 29 марта уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену. Так, с должности заместителя руководителя Офиса президента был уволен Андрей Смирнов, который отвечал за судебную и правовую реформы – ему на замену назначили Ирину Мудрую, которая ранее работала заместителем министра юстиции.

Также Зеленский указом уволил с должности заместителя главы Офиса президента Алексея Днепрова. Его место займет Елена Ковальская.

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