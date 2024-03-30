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"Россияне давят до мая": Снегирев объяснил, почему оккупанты спешат действовать на поле боя

Алёна Воронина
30 марта 2024, 12:31
Оккупанты пытаются сильнее давить на фронте до мая, поскольку понимают, что тогда начнется работа инициативы стран ЕС по поставкам Украине снарядов.
Дмитрий Снегирев, Владимир Путин
Снегирев объяснил, почему оккупанты спешат действовать на поле боя до мая/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Украина не может эффективно противостоять стране-агрессору России без американской помощи. Недооценивать помощь от США нельзя, поскольку именно их технологии и американский ВПК играют значительную, если не ключевую роль в обороноспособности Украины.

Поэтому задержка с предоставлением помощи Украине от США выгодна российскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение высказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в колонке на сайте Главред.

Снегирев напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина не сможет выиграть в войне против России без американской помощи.

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"Военно-техническая помощь со стороны США в 2023 году предоставлялась Украине в сумме 23 миллиарда долларов, тогда как со стороны стран ЕС на 2024 год – 24 миллиарда евро и 50 миллиардов евро экономической помощи, которую планируют предоставлять в течение четырех лет. То есть суммарно это больше чем 60 миллиардов, которые предлагают Соединенные Штаты. Те объемы помощи, которые были предоставлены США до сих пор, компенсируются странами Европы. Не случайно произошла так называемая диверсификация со стороны Штатов на европейский континент. Вместе с тем, помощь США была бы не лишней", – отметил Снегирев.

Он подчеркнул, что было бы неправильно делать вид, что Украина может продержаться и без помощи США, потому что это очень трудно. Особенно с учетом того факта, что большинство необходимых Украине технологий производятся именно в США, в том числе и ЗРК Patriot.

"Соответственно, без Соединенных Штатов и получения необходимых систем ПВО эффективное противостояние российской ракетной агрессии будет под вопросом. Аналогичная ситуация и со сдерживанием наступления РФ. Самолеты F-16 и средства поражения дальнего радиуса действия, ракеты ATACMS, тоже американского производства, поэтому согласие на их прямые поставки – это прерогатива США. И передача Украине ракет с радиусом действия в 300 километров существенно повлияла бы на дальнейший ход боевых действий и дала бы возможность нейтрализации тыловой инфраструктуры российских оккупантов путем превентивных ударов", – сказал Снегирев.

Украине нужна помощь от США, подчеркнул он и добавил, что другой вопрос в том, как эта помощь будет выглядеть – в виде кредита, ленд-лиза или других, ранее озвученных предложений.

"Стоит заметить, что даже программа по предоставлению артиллерийских снарядов – это тоже инициатива США как в моменте финансирования, так и военного сотрудничества со странами-производителями. Именно поэтому россияне давят до мая, поскольку понимают, что тогда начнется работа инициативы стран ЕС по поставкам Украине снарядов. А это может кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку плотность поражения будет в пользу Украины. На этом можно минимизировать как численное преимущество, так и проводить успешное контрнаступление", – сказал он.

Снегирев выразил уверенность, что рано или поздно решение о помощи Украине от США будет принято, поскольку задержка грозит имиджевыми потерями для Штатов.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Военная помощь Украине последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, который затягивает рассмотрение законопроекта с деньгами на помощь Украине. В частности, речь шла об использовании замороженных российских активов для покрытия расходов на помощь Украине.

Также ранее в CNN отмечали, что помощь Украине зависит от верного Трампу Джонсона. Отмечается, что военная помощь Украине от США является "заложником" спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который является "одним из самых мощных союзников" российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии. Бундесвер передаст ВСУ 10 тысяч снарядов в ближайшее время, заявил в комментарии DW глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

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война в Украине Дмитрий Снегирев военная помощь вторжение России
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