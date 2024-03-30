РФ ударила дронами и ракетами по ряду областей Украины: есть повреждения из-за обломков

Захватчики снова целились по энергетической инфраструктуре. Отражать вражескую атаку пришлось в течение более 3 часов.

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РФ ударила дронами по ряду областей Украины/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 30 марта, ударила беспилотниками по южным и юго-восточным регионам Украины.

Отражать атаку вражеских дронов пришлось в течение более 3 часов. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Этой ночью враг продолжил дроновый террор юга и юго-восточных регионов. Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 3 часов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что дроны "Шахед" маневрировали несколькими областями, пытаясь как разоблачать, так и обходить средства противовоздушной обороны.

Сбить удалось 7 дронов. Попаданий нет, но обломки повредили элеватор.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядах: 4 сбито в небе на Днепропетровщине, 2 – в Одесской области и 1 – на Херсонщине. Попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", – сообщили в Силах обороны юга Украины.

РФ запустила 4 ракеты и 12 "Шахедов"

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 30 марта, атаковала Украину 4 ракетами и 12 беспилотниками "Шахед". Ракеты С-300/С-400 оккупанты запускали по Донецкой области.

Сбить удалось 9 вражеских дронов в пределах четырех областей.

"Ночью 30 марта 2024 года враг ударил по Донетчине 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131", девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей", – говорится в сообщении.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Массированный удар по Украине 29 марта – ситуация в энергосети

РФ массированно атаковала объекты энергетики Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В Днепропетровской области были применены аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений.

После этого стало известно, что силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели во время ночной атаки оккупантов по Украине. В целом захватчики использовали 99 средств воздушного нападения. Объектом российской атаки стал топливно-энергетический сектор Украины, сообщили в Воздушных силах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Вечером 29 марта в "Укрэнерго" сделали важное заявление о том, что в 4 областях будут аварийные отключения электричества. Из-за атаки оккупантов в ночь на 29 марта, которая вызвала возникновение недостаточного объема мощности в энергосети, еще больше областей Украины затронут ограничения.

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