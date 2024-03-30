У РФ сейчас нет никаких инструментов для эскалации конфликта – Богданов

Ничего нового оккупанты делать не могут, только повышать накал пропаганды, но это больше о словах, чем о действиях.

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У РФ сейчас нет никаких инструментов для эскалации конфликта, отмечает Богданов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Стране-агрессору России не нужны были бы никакие теракты или другие дополнительные поводы для оправдания действий, которые российские оккупанты хотели бы совершить. Однако у Кремля сейчас нет никаких инструментов для эскалации конфликта.

То есть РФ может только продолжать совершать террор против мирного населения и бомбить города. Об этом сказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду.

"Кремлю не нужны дополнительные поводы для того, чтобы что-то делать. Они могут подтягивать этот теракт как оправдание того, что они сделают. Но надо заметить, что сейчас у Кремля нет никаких инструментов для эскалации конфликта. То есть они могут делать только то, что уже делают – атаковать гражданских, бомбить города и тому подобное. Или объявят мобилизацию (что пугало многих), но россияне и так ее постоянно проводят", – отметил Богданов.

По его словам, ничего нового оккупанты делать не могут, только повышать накал пропаганды, но это больше о словах, чем о действиях.

"То есть дополнительно ничего кроме того, что Путин уже делает, он сделать не может, только риторику накалять. И эта позиция довольно уязвима, ведь если теракты продолжатся и ИГИЛ в дальнейшем будет работать в Средней России (что довольно вероятно), вполне возможно, что его система защиты и оправдания будет терпеть крах. И это ставит его в довольно уязвимое положение. Поэтому они будут делать всё, чтобы внутри страны не было вопросов, почему теракт произошел. Они будут порождать максимум версий и вбрасывать разнообразную конспирологию", – подытожил публицист.

Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду о последствиях обвинений Кремля:

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Ранее публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условие. Если Россия не откажется от своей агрессивной политики, то в РФ может начаться силовая борьба за власть между элитами. Но РФ еще не прошла точку невозврата.

Напомним, главный генерал США оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление. По словам Брауна, Россия в прошлом году понесла очень большие потери на фронте.

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